Францоуз о болельщиках «Колорадо» на тренировке: «Мы это очень ценим. В такую погоду можно просто лежать у бассейна»

поблагодарил болельщиков за посещение тренировки команды.

В пятницу болельщики посетили занятие команды, проходившее на тренировочном катке.

«Мы очень благодарны, что некоторые люди находят время прийти на каток. В такую ​​погоду можно просто лежать у бассейна, так что мы это очень ценим.

Я думаю, это весело. Мы всегда много работаем на тренировках, но если на трибунах есть люди, вы хотите лишний раз убедиться, что не ленитесь или что-то в этом роде», – сказал вратарь «Колорадо».

«Эвеланш» сейчас готовятся к финальной серии Кубка Стэнли. Она станет для клуба первой с 2001 года.