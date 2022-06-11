Францоуз о болельщиках «Колорадо» на тренировке: «Мы это очень ценим. В такую погоду можно просто лежать у бассейна»

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Павел Францоуз поблагодарил болельщиков «Колорадо» за посещение тренировки команды. 

В пятницу болельщики посетили занятие команды, проходившее на тренировочном катке. 

«Мы очень благодарны, что некоторые люди находят время прийти на каток. В такую ​​погоду можно просто лежать у бассейна, так что мы это очень ценим.

Я думаю, это весело. Мы всегда много работаем на тренировках, но если на трибунах есть люди, вы хотите лишний раз убедиться, что не ленитесь или что-то в этом роде», – сказал вратарь «Колорадо». 

«Эвеланш» сейчас готовятся к финальной серии Кубка Стэнли. Она станет для клуба первой с 2001 года. 

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