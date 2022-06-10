«Колорадо» пока не выбрал вратаря на 1-й матч финала Кубка Стэнли. Кюмпер сказал, что готов на 100%

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«Колорадо» пока не определился с вратарем на 1-й матч финала Кубка Стэнли.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар высказался о ситуации с выбором вратаря на первый матч финальной серии Кубка Стэнли. 

«Непростое решение. Мы это обсудим», – сказал Беднар. 

По ходу финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (4-0) основной вратарь «Эвс» Дарси Кюмпер выбыл с травмой верхней части тела.

Сообщалось, что у него проблема с глазом. Канадца заменил Павел Францоуз, у которого в этом плей-офф стало 6 побед в 6 матчах.

При этом в последнем матче серии Кюмпер занял место на скамейке запасных. По его словам, он готов начать финальную серию с первых минут. 

«Я вижу шайбу очень хорошо. Готов на 100%», – сказал Кюмпер. 

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