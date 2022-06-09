Жамнов о хоккее сборной на Олимпиаде: «У соперников бросок шел каждые 15 секунд, у нас – 38. Привыкли, что в КХЛ большое количество времени для решений»

объяснил стиль игры сборной России на Олимпиаде-2022.

«Во-первых, давай исходить из того, что Олимпийские игры проходили на канадской площадке. Тенденция хоккея она чуть поменялась в плане того, что если раньше в четвертом играли кто обороняется, они просто играли, квадратом вставали, сейчас все играют активно.

У нас наши игроки привыкли к тому, что, играя в у них есть большое количество времени, чтобы принять решение. И вот они начинают эту шайбу друг другу передавать, бросков нет.

А в среднем по статистике играя против национальных сборных на Олимпийских играх те команды, которые играли против нас, у них в большинстве бросок шел каждые 15 секунд, у нас – 38.

Там особо не дают времени, чтобы ты разыгрывался, стоял или пасовал. Там сразу идет давление – и сразу все перекрывается. У нас люди, можно сказать, не справились с этой задачей, хотя на тренировках вроде все получается.

Но давайте тоже начнем с того, что на тренировках наши ребята обороняются, хотя мы даем задания, чтобы играли активно, но все равно как бы более они такие раскрепощенные, а начинается игра – и все меняется.

У нас же на Олимпиаде было 13-14 ребят, которые впервые играли на таком уровне, как чемпионат мира и Олимпийские игры. Евротур не идет ни в какое сравнение с чемпионатом мира и тем более с Олимпийскими играми. То есть там атмосфера и само волнение у игроков.

Мы сидели всем тренерским штабом уже после Олимпиады, даже во время Олимпиады. Ты знаешь, как все живут на Олимпиаде: по четверо, по пятеро – большой семьей. И вот тоже сидели рассуждали, понять не могли: Кубок Первого канала мы играли, у нас там 45 кандидатов, 4 игры за 5 дней, но ребята играли более раскованно, играли в тот хоккей, который мы их просили.

То же самое просили их играть и так же на Олимпиаде в тот же хоккей, который мы хотели… Хотя бы показали то, что будем требовать на Олимпийских играх, вернее на Кубке Первого канала. И ничего вообще, разные команды», – сказал главный тренер сборной России.