Илья Ковальчук: «Карьеру игрока еще не заканчиваю. Надо в форму себя привести, скоро начну тренироваться»

сообщил, что не заканчивает игровую карьеру.

«Мой контракт с закончился, так что я больше не генеральный менеджер сборной России. Думаю, после выборов в президенты федерации будут объявлены изменения.

То, что я хотел баллотироваться в президенты ФХР, слухи. Пока мне еще надо набраться опыта, чтобы идти на выборы. У меня планы отдыхать и проводить время с детьми. Впереди лето.

Карьеру игрока, конечно, еще не заканчиваю. Буду ли летом рассматривать предложения из и Америки? Надо сначала в форму себя привести, а то за месяц немного набрал, кушал хорошо. Скоро начну тренироваться», – сказал нападающий.

Последней командой Ковальчука был «Авангард». Он покинул клуб в 2021 году. Сообщалось, что он хочет вернуться в НХЛ. На Олимпиаде-2022 форвард был генменеджером сборной России.