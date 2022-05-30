Минское «Динамо» арендует вратаря Шостака у «Северстали»

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Вратарь Константин Шостак продолжит карьеру в минском «Динамо».

«Северсталь» отдаст 22-летнего белорусского голкипера в «Динамо» в аренду, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Шостак провел 13 матчей за череповчан в прошлом сезоне, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 92,3% бросков.

Затем в ходе сезона голкипер перешел в чемпионат Финляндии. За клуб «Ювяскюля» Шостак сыграл 31 матч в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,26 шайбы и отражая 90% бросков.

В системе минского «Динамо» играет младший брат Константина – Ян Шостак.

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