Эвандер Кэйн об «Эдмонтоне» и будущем: «Лучший клуб в моей карьере, должно быть. Но есть много разных переменных»

не уверен, что останется в «Эдмонтоне».

30-летний нападающий летом может стать неограниченно свободным агентом.

По ходу этого сезона он подписал контракт с «Эдмонтоном» на 1,375 миллиона долларов. Это произошло после разрыва соглашения с «Сан-Хосе», которое произошло по инициативе клуба.

«Шаркс» обвинили игрока в прогуле и поездке в Канаду при положительном тесте на ковид.

В регулярном чемпионате Кэйн набрал 39 (22+17) очков в 43 играх, а в плей-офф добавил еще 17 (13+4) баллов в 15 играх.

«Думаю, что в «Эдмонтоне» у меня все сложилось хорошо. Возможно, даже лучше, чем я ожидал. Поэтому мне нечего сказать о клубе, кроме хороших слов. Но есть очень много разных переменных.

Мы только вчера закончили сезон, нужно со многим разобраться, выяснить много моментов, прежде чем я начну думать о будущем.

Я вернусь к тому моменту, когда был в чем-то похожей, но и совершенно другой ситуации несколько месяцев назад. У меня была возможность выбирать, куда я хочу пойти. «Эдмонтон» интересовался мной, и это было взаимно. Я смотрел на это так: там два лучших игрока в мире и команда, которая хочет побеждать прямо сейчас.

Я очень доволен тем, как провел здесь время. Феноменальные болельщики, замечательные люди в городе. Это, должно быть, лучший клуб в моей карьере, так что у меня нет претензий. Посмотрим, что произойдет дальше», – сказал форвард.

Овечкин звонил Эвандеру Кэйну перед переходом канадца в «Эдмонтон» (Павел Лысенков)