Строум и Хитил могут сыграть в 5-м матче «Рейнджерс» с «Тампой». Решение примут перед стартом

Два нападающих «Рейнджерс», ранее получивших травмы, могут сыграть с «Тампой» 10 июня.
Райан Строум пропустил четвертую игру финальной серии Восточной конференции НХЛ из-за повреждения нижней части тела. У Филипа Хитила проблемы со здоровьем возникли по ходу четвертого матча.
Главный тренер клуба Жерар Галлан сообщил о том, что решение об использовании форвардов будет принято незадолго до начала матча.
«Я ожидал, что Строум сыграет в четвертой игре, я не обманывал. Но нужно принимать правильные решения, даже если это тяжело. Я чувствовал, что принял верное решение», – добавил специалист.