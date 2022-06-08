Строум и Хитил могут сыграть в 5-м матче «Рейнджерс» с «Тампой». Решение примут перед стартом

Два нападающих , ранее получивших травмы, могут сыграть с «Тампой» 10 июня.

пропустил четвертую игру финальной серии Восточной конференции из-за повреждения нижней части тела. У Филипа Хитила проблемы со здоровьем возникли по ходу четвертого матча.

Главный тренер клуба сообщил о том, что решение об использовании форвардов будет принято незадолго до начала матча.

«Я ожидал, что Строум сыграет в четвертой игре, я не обманывал. Но нужно принимать правильные решения, даже если это тяжело. Я чувствовал, что принял верное решение», – добавил специалист.