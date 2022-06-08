«Бостон» подписал защитника сборной Германии Виссманна (194 см, 94 кг). Он набрал 2+5 в 8 матчах ЧМ по хоккею 2022

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«Бостон» подписал защитника сборной Германии Кая Виссманна.

Контракт новичка с 25-летним игроком рассчитан на один сезон. Ранее он не был задрафтован клубами НХЛ

В минувшем сезоне Виссманн стал чемпионом Германии в составе «Айсбэрена».

В регулярном чемпионате габаритный защитник (194 см, 94 кг) набрал 20 (4+16) очков в 55 матчах при полезности «+31» (лучший показатель в лиге). 

В плей-офф добавил еще 7 (1+6) баллов в 12 матчах. 

Также выступил за сборную Германии на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии, набрав 7 (2+5) очков в 8 матчах турнира. 

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