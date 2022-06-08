Дриджер порвал крестообразную связку в финале ЧМ-2022. Вратарь «Сиэтла» пропустит 7-9 месяцев

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Голкипер «Сиэтла» получил серьезное повреждение в финале ЧМ-2022 по хоккею.

Крис Дриджер, выступавший за сборную Канады на чемпионате мира, был заменен по ходу третьего периода финальной игры против команды Финляндии (3:4 ОТ).

Выяснилось, что 28-летний вратарь получил разрыв правой передней крестообразной связки.

Дриджер успешно перенес операцию. Ожидается, что восстановления хоккеиста займет от семи до девяти месяцев.

В нынешнем сезоне голкипер провел 27 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал девять побед, пропуская в среднем 2,96 шайбы и отражая 89,9% бросков.

На ЧМ-2022 статистика Дриджера выглядит следующим образом: 6 сыгранных матчей, в которых он пропускал в среднем 1,76 шайбы и отражал 91,5% бросков. 

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