Ярулин из «Сочи» похудел на 23 кг за полтора месяца: «Постоянно тянуло открыть холодильник. Из-за лишнего веса многое не хотелось делать – лучше на диване полежу»

Молодой хоккеист системы объяснил, как похудел на 23 килограмма за полтора месяца.

– Смотрим на вас сейчас и на фотографии полугодовой давности и понимаем, что перед нами другой человек.

– Да, я весил 103, сейчас – 80. Минус 23 килограмма за полтора месяца.

– Как вам это удалось?

– Жесткая диета. Первые недели две было очень тяжело. Постоянно тянуло открыть дверь холодильника. Не знаю, как я выдержал и не сорвался. Ел вареную индейку, грудку на пару, овощи и пил воду. И больше ничего.

– Страшный стресс для организма.

– Мне всю жизнь говорили, что у меня лишний вес. И в детской школе, и в сборных.

Тренер «Капитана» Дмитрий Кокорев предупреждал: «Тигран, не похудеешь, будет очень тяжело». Пришлось сгонять вес. Сейчас уже все хорошо.

– Самое сложное – новый вес удержать.

– Организм уже адаптировался. Я стал правильно питаться и понял, насколько это важно.

– На льду стало легче?

– Гораздо. По жизни пропала лень. Из-за лишнего веса раньше мне многое не хотелось делать – лучше на диване полежу. Сейчас очень хочется двигаться.

– Но гардероб придется обновить?

– Да, многие вещи теперь не по размеру, но я не буду сильно заморачиваться на этот счет. Люблю свободные вещи, – сказал 19-летний нападающий Тигран Ярулин.