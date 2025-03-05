«Флорида» продлила контракт с Боквистом на 2 года. Кэпхит – 1,5 млн долларов

Нападающий Йеспер Боквист подписал новый контракт с «Флоридой».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. По данным PuckPedia, зарплата игрока составит 1,5 млн долларов в год в среднем.

В сезоне-2024/25 Йеспер Боквист провел 59 игр в регулярном чемпионате и набрал 22 (12+10) балла.