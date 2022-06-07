Защитник «Эдмонтона» Нерс провел весь плей-офф с разрывом мышцы бедра

Защитник играл в плей-офф с разрывом мышцы бедра.

«Ойлерс» завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Колорадо» в финале Западной конференции (0-4, 5:6 ОТ в четвертом матче).

27-летний защитник получил травму мышцы-разгибателя в одном из последних матчей регулярного чемпионата.

В 15 матчах плей-офф игрок «Ойлерс» набрал 6 (2+4) очков при полезности «+5», 26 минутах штрафа и среднем времени на льду 21:07.

Единственную игру он пропустил из-за дисквалификации по ходу серии первого раунда с «Лос-Анджелесом» (4-3).