Первый тренер Ничушкина про 91 матч без голов в НХЛ: «Валера молодец, что не сломался. Вернулся и доказал, что он – настоящий игрок с настоящим характером»

Первый тренер прокомментировал игру хоккеиста в плей-офф НХЛ.

– Какое впечатление оставляет ваш воспитанник в этом плей-офф?

– Если он играет в первом звене и является одним из лидеров по реализации, значит, ему уделяется большое внимание со стороны тренеров «Колорадо».

Все-таки НХЛ – лучшая лига в мире. Если хоккеист играет в финале конференции, значит, он достоин этого внимания.

Он очень полезный. Есть явные, а есть теневые лидеры, которые выполняют много черновой работы. Они же тоже нужны.

У каждого в НХЛ расписана своя роль: кто играет в спецбригадах, кто выходит нейтрализовывать лидеров, кто должен играть в отборе и активно действовать в средней зоне. Если Валере доверяют, значит, он соответствует уровню НХЛ.

– Сейчас связь с ним поддерживаете?

– Сейчас нет. Последний раз общались года три назад.

У меня был его телефон, но сейчас он, наверное, уже изменился. Дай Бог, он выиграет и привезет его в Челябинск. Может, тогда новый телефон и появится.

– Переживали, когда он не мог забросить 91 матч в НХЛ?

– У всех бывает такое. Ну не везет. Создаются моменты, но не идет шайба. Главное – перетерпеть.

Валера молодец, что не сломался психологически. Вернулся и доказал, что он – настоящий игрок, у которого есть настоящий характер, – сказал челябинский специалист Виктор Ветшев.