Корредор возглавил молодежку «Динамо». Он сменил Люзенкова, выигравшего Кубок Харламова год назад

Молодежная команда объявила о назначении нового главного тренера.

Клуб возглавил 42-летний Антон Корредор, который работает в тренерском штабе команды с прошлого сезона. Специалист также входит в тренерский штаб юниорской и молодежной сборных России.

На этой должности Корредор сменил Ярослава Люзенкова, который был главным тренером молодежной команды «Динамо» на протяжении трех последних сезонов. Также штаб покинул старший тренер Эдуард Волков.

В сезоне-2020/21 «Динамо» под руководством Люзенкова выиграло главный трофей Париматч Молодежной хоккейной лиги – Кубок Харламова.

«Коллектив хоккейного клуба «Динамо» Москва признателен за проделанную специалистами работу. Имена тренерского штаба навсегда вписаны золотыми буквами в историю «Динамо»! Желаем удачного продолжения тренерской карьеры!» – сообщается на сайте клуба.