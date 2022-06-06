Форвард «Эдмонтона» Ямамото не сыграет в 4-м матче серии с «Колорадо» из-за травмы

Форвард не сыграет в четвертом матче серии Кубка Стэнли с .

23-летний нападающий не примет участие во второй игре подряд.

Ранее американец не сыграл в третьем матче серии с «Эвеланш» после того, как во втором матче получил повреждение верхней части тела после силового приема форварда .

В нынешнем плей-офф Ямамото набрал 7 (2+5) очков в 14 матчах.

Предстоящий четвертый матч серии также пропустит нападающий «Ойлерс» Эвандер Кэйн, который был дисквалифицирован за толчок Назема Кадри на борт в третьей игре.