Форвард «Эдмонтона» Ямамото не сыграет в 4-м матче серии с «Колорадо» из-за травмы

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Форвард «Эдмонтона» Кайлер Ямамото не сыграет в четвертом матче серии Кубка Стэнли с «Колорадо».

23-летний нападающий не примет участие во второй игре подряд.

Ранее американец не сыграл в третьем матче серии с «Эвеланш» после того, как во втором матче получил повреждение верхней части тела после силового приема форварда Габриэла Ландескуга.

В нынешнем плей-офф Ямамото набрал 7 (2+5) очков в 14 матчах.

Предстоящий четвертый матч серии также пропустит нападающий «Ойлерс» Эвандер Кэйн, который был дисквалифицирован за толчок Назема Кадри на борт в третьей игре.

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