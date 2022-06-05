поделился мнением о тренере .

– Как вам работается с Ильей Воробьевым?

– Илья Петрович – очень хороший тренер. Четыре финала и два Кубка Гагарина за восемь лет говорят сами за себя. Это тренер с большой буквы, один из лучших специалистов в сейчас. Настоящий профессионал и человек, который живет хоккеем.

– Он эмоционально ведет себя на скамейке запасных во время матчей. Как в команде к этому относятся?

– Человек искренен, и это о многом говорит. Как в команде это воспринимают? Все думают: «Круто!» Игроки бьются за него и хотят выигрывать. Все в команде доверяют своему тренеру и следуют его тактике.

– В раздевалке он ведет себя более сдержанно?

– По-разному. Бывает эмоционально, бывает спокойно. В зависимости от ситуации, – сказал нападающий .