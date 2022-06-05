Вратарь «Эдмонтона» Смит о 0-3 в серии: «Неприятно, конечно. Но это еще не конец»

считает, что серия с еще не завершена, несмотря на 0-3.

уступил «Эвеланш» со счетом 2:4 в третьем матче финала Западной конференции.

«Конечно, неприятно проигрывать со счетом 0-3. Но пока вы не проиграли 4 матча, это еще не конец.

Мы должны попытаться выиграть четвертый матч серии, а затем двигаться дальше.

Очевидно, что настрой должен быть на рекордно высоком уровне, чтобы побеждать в этот момент сезона». – сказал вратарь «Ойлерс», отразивший 39 бросков из 42.

Ничушкин о 2-й шайбе: «Мы обсуждали Смита. Он не очень хорошо перемещается, постарался бросить как можно быстрее»