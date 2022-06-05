Макдэвид о 0-3 в серии: «Колорадо» – хорошая команда, буду продолжать говорить это»

продолжает делать комплименты при 0-3 в серии.

Сегодня проиграл «Эвеланш» в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (2:4).

Макдэвид забросил шайбу и набрал 30-е очко в этом розыгрыше плей-офф, но завершил матч с полезностью «минус 3».

«Колорадо» – хорошая команда, я буду продолжать говорить это. Они делают много хороших вещей при игре в обороне и в атаке.

У нас тоже хорошая команда. И мы должны найти способ забить голы и успешно сыграть в защите», – сказал капитан «Ойлерс» после игры.

Макдэвид – 1-й за 32 года игрок «Эдмонтона» с 30+ очками в одном плей-офф