Хедман о 2:3 с «Рейнджерс»: «По ходу игры «Тампа» прибавляла. В концовке у нас была куча шансов сравнять счет, возьмем это с собой»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман не теряет оптимизма при 0-2 в серии с «Рейнджерс».
«Лайтнинг» уступили клубу из Нью-Йорка во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:3, 0-2).
«По ходу игры мы прибавляли. В концовке у нас была куча шансов сравнять счет, так что мы возьмем это с собой для следующего матча.
Мы не можем полагаться только на то, что будем играть дома. Но будет здорово сыграть перед нашими болельщиками и попытаться забрать следующую игру», – сказал Хедман.
В третьем периоде «Тампа» перебросала «Рейнджерс» со счетом 14:6, на последней минуте – 3:0.