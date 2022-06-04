Хедман о 2:3 с «Рейнджерс»: «По ходу игры «Тампа» прибавляла. В концовке у нас была куча шансов сравнять счет, возьмем это с собой»

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Защитник «Тампы» Виктор Хедман не теряет оптимизма при 0-2 в серии с «Рейнджерс»

«Лайтнинг» уступили клубу из Нью-Йорка во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:3, 0-2). 

«По ходу игры мы прибавляли. В концовке у нас была куча шансов сравнять счет, так что мы возьмем это с собой для следующего матча.

Мы не можем полагаться только на то, что будем играть дома. Но будет здорово сыграть перед нашими болельщиками и попытаться забрать следующую игру», – сказал Хедман. 

В третьем периоде «Тампа» перебросала «Рейнджерс» со счетом 14:6, на последней минуте – 3:0. 

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