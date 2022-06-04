Мирошниченко допущен к тренировкам и готов вернуться в хоккей в следующем сезоне. У игрока «Авангарда» была выявлена лимфома Ходжкина

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Иван Мирошниченко готовится к возвращению в хоккей после болезни.

«Авангард» в начале марта объявил, что 18-летний хоккеист проходит лечение в Германии. Сообщалось, что у игрока была выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Сейчас директор центрального скаутского бюро НХЛ Дэн Марр сообщил, что нападающий омского клуба прошел курс лечения, допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне.

Мирошниченко будет доступен для выбора на драфте НХЛ-2022.

Нападающий провел прошедший сезон в команде «Омские Крылья» в ВХЛ. Он набрал 16 (10+6) очков в 31 матче при среднем игровом времени 15:36.

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