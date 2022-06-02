Стэмкос о 2:6 от «Рейнджерс»: «Уверен, в следующей игре «Тампа» приложит гораздо больше усилий»

высказался после матча против «Рейнджерс» (2:6) в Кубке Стэнли (0-1 в серии).

Это была первая игра команды с 24 мая.

«Мы определенно не та команда, которая будет использовать отдых как оправдание. Есть вещи, которые мы собираемся улучшить.

Это первая игра длинной серии, и надо отдать им должное. Это действительно хорошая хоккейная команда. Сегодня они хорошо сыграли. Мы определенно не показали свою лучшую игру, так что мало что можем сделать с этим сейчас.

Мы должны ответить. Мы уже были в таком положении, и я уверен, что в следующей игре наша группа приложит гораздо больше усилий», - сказал нападающий.

«Рейнджерс» ловко развалили чемпионов: забили уже на второй минуте, Шестеркин снова тащил все броски