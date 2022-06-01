Биннингтон подтвердил, что бросил в Кадри бутылку с водой: «Это была возможность, данная Богом. Он смеялся, а я хромал в наколеннике»

Джордан Биннингтон подтвердил, что бросил бутылку в форварда «Колорадо» Назема Кадри.
Вратарь «Сент-Луиса» сделал это во время интервью форварда «Колорадо» после третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли (2:5, 2-4).
Кадри в этот момент говорил об эпизоде, в котором столкнулся с Биннингтоном, что привело к травме голкипера. Из-за нее он вынужден был завершить серию досрочно.
«В середине игры я отправился на диагностику колена. Когда вернулся, игра только что закончилась. Я шел по коридору в раздевалку и не мог найти мусорную корзину.
И тут вдруг увидел, как он давал интервью. Улыбался, смеялся, а я в наколеннике хромал по коридору. Я просто почувствовал, что это была возможность, данная Богом», – сказал Биннингтон.