Биннингтон подтвердил, что бросил в Кадри бутылку с водой: «Это была возможность, данная Богом. Он смеялся, а я хромал в наколеннике»

подтвердил, что бросил бутылку в форварда «Колорадо» .

Вратарь сделал это во время интервью форварда после третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли (2:5, 2-4).

Кадри в этот момент говорил об эпизоде, в котором столкнулся с Биннингтоном, что привело к травме голкипера. Из-за нее он вынужден был завершить серию досрочно.

«В середине игры я отправился на диагностику колена. Когда вернулся, игра только что закончилась. Я шел по коридору в раздевалку и не мог найти мусорную корзину.

И тут вдруг увидел, как он давал интервью. Улыбался, смеялся, а я в наколеннике хромал по коридору. Я просто почувствовал, что это была возможность, данная Богом», – сказал Биннингтон.