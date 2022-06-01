Смит о 6:8 с «Колорадо»: «Нам явно не нравятся первые игры серий. «Эдмонтону» нужно многое исправить»

Вратарь высказался о поражении от со счетом 6:8.

«Ойлерс» начали с поражения финал Западной конференции с «Эвеланш» (0-1). Ранее клуб начинал с поражений серии первого и второго раундов с «Лос-Анджелесом» (3:4, 4-3) и «Калгари» (6:9, 4-1).

40-летний Смит был заменен в первых матчах серий с «Калгари» и «Колорадо».

«Нам явно не нравятся первые игры серий. Конечно, когда столько пропускаешь в двух подряд первых играх серий, это нехороший знак. Как и то, что ты оказываешься на скамейке в середине игры.

В то же время, это может многое сказать о нашей команде. Если мы проигрываем, то не сдаемся.

Продолжаем сражаться до конца и играть друг за друга. Это уже хороший знак. Но еще многое нужно исправить», – сказал Смит.