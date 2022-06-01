«Баффало» подписал контракт новичка с форвардом Росеном. Клуб выбрал шведа под 14-м номером на драфте-2021

подписал контракт новичка с форвардом Исаком Росеном.

«Сэйбрс» выбрали шведа на драфте НХЛ-2021 под общим 14-м номером.

В минувшем сезоне 19-летний игрок выступал за и набрал 4 (2+2) очка в 28 матчах шведской лиги. В Лиге чемпионов провел за клуб 9 игр и набрал 3 (2+1) балла.

За молодежную команду клуба провел 8 матчей и набрал 9 (4+5) очков. На прерванном из-за ковида МЧМ-2022 в Канаде успел провести 2 матча за молодежную сборную Швеции.

В 2021 году он стал бронзовым призером ЮЧМ, набрав 9 (7+2) очков в 7 матчах турнира.