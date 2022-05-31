Где смотреть Колорадо Эвеланш — Эдмонтон Ойлерз финал Западной конференции НХЛ 2022 — когда и во сколько начало прямых трансляций

Теги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Хоккей

В плей-офф Кубка Стэнли 2022 начинается самое интересное — финалы конференций. Все команды уже изрядно успели потрепать болельщикам нервы. Кто-то закончил борьбу, а на Западе в финале конференции встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Если «Лавины» долго и упорно идут к финалу Кубка Стэнли на протяжении последних нескольких лет, то «Нефтяники» добрались до этой стадии довольно неожиданно. В первый день лета нам предстоит посмотреть начало противостояния в Денвере.

Проблема для российских поклонников НХЛ заключается в том, где посмотреть?

  • В Соединенных Штатах матч будут транслировать четыре телевизионных канала TNT, CBC, RSN и TVAни по одному из них в России матчи увидеть нельзя.
  • Раньше всех выручал Яндекс ТВ, но в марте компанию лишили прав показывать матчи НХЛ на территории нашей страны. Болельщики начали искать другие лазейки. В мире есть многие компании, которые транслируют матчи НХЛ по подписке, но тут другая проблема, по российской карточке рассчитаться тоже нельзя.
  • На помощь пришли неофициальные группы ВКонтакте и Телеграм-каналы, там и раньше шли превью, трансляции, послематчевые обсуждения, а теперь в эти каналы пришли еще больше пользователей. Кроме того существуют всевозможные неофициальные зарубежные сайты, на которые можно зайти при помощи VPN. Там доступны трансляции по любому виду спорта, а матчи плей-офф НХЛ тем более. Так что болельщики всегда найдут возможность, чтобы посмотреть игру своей любимой команды. Поклонников «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз» у нас в стране достаточно. Расписание матчей команд перед вами, время указано московское.

 Во сколько матчи Колорадо – Эдмонтон

  • 1 июня, 03:00. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»
  • 3 июня, 03:00. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»
  • 5 июня, 03:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»
  • 7 июня, 03.00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»
  • 9 июня, TBA*. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»
  • 11 июня, TBA*. «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»
  • 13 июня, TBA*. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные