Где смотреть Колорадо Эвеланш — Эдмонтон Ойлерз финал Западной конференции НХЛ 2022 — когда и во сколько начало прямых трансляций

В плей-офф Кубка Стэнли 2022 начинается самое интересное — финалы конференций. Все команды уже изрядно успели потрепать болельщикам нервы. Кто-то закончил борьбу, а на Западе в финале конференции встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Если «Лавины» долго и упорно идут к финалу Кубка Стэнли на протяжении последних нескольких лет, то «Нефтяники» добрались до этой стадии довольно неожиданно. В первый день лета нам предстоит посмотреть начало противостояния в Денвере.

Проблема для российских поклонников НХЛ заключается в том, где посмотреть?

В Соединенных Штатах матч будут транслировать четыре телевизионных канала TNT, CBC, RSN и TVAни по одному из них в России матчи увидеть нельзя.

Раньше всех выручал Яндекс ТВ, но в марте компанию лишили прав показывать матчи НХЛ на территории нашей страны. Болельщики начали искать другие лазейки. В мире есть многие компании, которые транслируют матчи НХЛ по подписке, но тут другая проблема, по российской карточке рассчитаться тоже нельзя.

На помощь пришли неофициальные группы ВКонтакте и Телеграм-каналы, там и раньше шли превью, трансляции, послематчевые обсуждения, а теперь в эти каналы пришли еще больше пользователей. Кроме того существуют всевозможные неофициальные зарубежные сайты, на которые можно зайти при помощи VPN. Там доступны трансляции по любому виду спорта, а матчи плей-офф НХЛ тем более. Так что болельщики всегда найдут возможность, чтобы посмотреть игру своей любимой команды. Поклонников «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз» у нас в стране достаточно. Расписание матчей команд перед вами, время указано московское.

Во сколько матчи Колорадо – Эдмонтон