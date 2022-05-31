«Ванкувер» перевел Сединов в отдел развития игроков. Братья были советниками генменеджера

переместил братьев Сединов в отдел развития игроков.

В прошлом году они были назначены специальными советниками генерального менеджера Джима Беннинга.

По ходу сезона он был уволен. Новыми руководителями стали Джим Рутерфорд (президент по хоккейным операциям) и Патрик Альвин (генменеджер).

Братья теперь будут отвечать за работу с игроками «Кэнакс» на льду и за его пределами, а также станут кураторами фарм-клуба команды в АХЛ – «Эбботсфорда».

К отделу развития также присоединятся бывшие игроки НХЛ Микаэль Самуэльссон и . Они будут работать с молодыми проспектами клуба.

Руководить отделом продолжат ассистент генменеджера Кэмми Грэнато и директор по развитию игроков (он же – генменеджер фарм-клуба) Райан Джонсон.