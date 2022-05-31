«Ванкувер» перевел Сединов в отдел развития игроков. Братья были советниками генменеджера

Теги Ванкувер Майк Комисарек Микаэль Самуэльссон Даниэль Седин Хенрик Седин НХЛ Кэмми Грэнато Хоккей

«Ванкувер» переместил братьев Сединов в отдел развития игроков.

В прошлом году они были назначены специальными советниками генерального менеджера Джима Беннинга. 

По ходу сезона он был уволен. Новыми руководителями стали Джим Рутерфорд (президент по хоккейным операциям) и Патрик Альвин (генменеджер). 

Братья теперь будут отвечать за работу с игроками «Кэнакс» на льду и за его пределами, а также станут кураторами фарм-клуба команды в АХЛ – «Эбботсфорда». 

К отделу развития также присоединятся бывшие игроки НХЛ Микаэль Самуэльссон и Майк Комисарек. Они будут работать с молодыми проспектами клуба. 

Руководить отделом продолжат ассистент генменеджера Кэмми Грэнато и директор по развитию игроков (он же – генменеджер фарм-клуба) Райан Джонсон. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные