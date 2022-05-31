Галлан о серии с «Тампой»: «Должна быть хорошая битва. Мы удачно играли с ними в регулярке, хотя это ничего не значит»

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Тренер «Рейнджерс» поделился ожиданиями от серии с «Тампой»

Команды сыграют в финале Восточной конференции Кубка Стэнли. 

«Это отличная команда, разумеется. Они выиграли два Кубка Стэнли. Джон Купер – отличный тренер и мой хороший друг. Должна быть хорошая битва и увлекательная серия. 

Мы удачно играли с ними в регулярном чемпионате (3 победы в 3 матчах – прим. Sports.ru). Хотя это ничего не значит, но мы с нетерпением ждем нового испытания», – сказал Жерар Галлан

«Рейнджерс» вышли в финал конференции впервые с 2015 года. Как и тогда, сыграют с «Тампой»

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