Галлан о серии с «Тампой»: «Должна быть хорошая битва. Мы удачно играли с ними в регулярке, хотя это ничего не значит»

Тренер «Рейнджерс» поделился ожиданиями от серии с «Тампой».

Команды сыграют в финале Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Это отличная команда, разумеется. Они выиграли два Кубка Стэнли. – отличный тренер и мой хороший друг. Должна быть хорошая битва и увлекательная серия.

Мы удачно играли с ними в регулярном чемпионате (3 победы в 3 матчах – прим. Sports.ru). Хотя это ничего не значит, но мы с нетерпением ждем нового испытания», – сказал .

«Рейнджерс» вышли в финал конференции впервые с 2015 года. Как и тогда, сыграют с «Тампой»