Кравчук о Панарине в плей-офф: «Не держит темпа. Но «Рейнджерс» компенсируют проблемы лидера глубиной состава»

высказался об игре форварда «Рейнджерс» в Кубке Стэнли.

Двукратный олимпийский чемпион выразил мнение в преддверии 7-го матча между нью-йоркским клубом и «Каролиной» во 2-м раунде.

– В Нью-Йорке много критикуют Панарина. По делу?

– Все мы знаем потенциал Панарина, он огромный. Пока в плей-офф реализовать его не удается, складывается впечатление, что лидер «Рейнджерс» не держит темпа.

– В чем причины?

– Об этом знают только люди внутри клуба и команды. Один из вариантов – травма. Другой – усталость после тяжелого чемпионата. Не хотелось бы гадать. Будем надеяться, что в седьмой игре Панарин сбросит этот груз и выстрелит, тогда всю критику сразу забудут.

Кстати, бросается в глаза, что удается компенсировать проблемы своего лидера глубиной состава. У ньюйоркцев начали забивать все звенья, к чему соперник оказался не совсем готов, – сказал Кравчук.

В 13 матчах текущего плей-офф Панарин набрал 10 (4+6) очков.