Канада забила на 57:48 и 58:36, отыгравшись в финале с 1:3 против Финляндии. Это 2-й камбэк канадцев по ходу плей-офф ЧМ по хоккею 2022

Канада совершила еще один камбэк на чемпионате мира по хоккею.

В финальном матче турнира канадцам удалось перевести в овертайм игру против Финляндии, которая вела 3:1 по ходу третьего периода.

лидировала со счетом 1:0 после двух периодов игры.

В начале третьего отрезка канадская команда получила три удаления подряд, в результате чего финны сначала вышли вперед – 2:1, а после этого, на 55-й минуте, увеличили свое преимущество до двух шайб – 3:1.

Однако у канадцев получилось вернуться в игру: на 57:48 вторую шайбу забросил защитник , а на отметке 58:36 счет сравнял форвард .

Для команды тренера это второй камбэк по ходу плей-офф турнира. В четвертьфинале Канада отыгралась с 0:3 в матче против Швеции в третьем периоде, а затем добилась победы в овертайме.