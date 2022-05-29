Тренер «Рейнджерс» о 3-3 в серии: «Три игры в Каролине отличались от трех игр в Нью-Йорке. Не знаю, почему»

Тренер сказал, что не знает, почему команда дома играет лучше, чем в гостях.

Клуб из Нью-Йорка сравнял счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3-3, 5:2 в шестом матче). Пока в серии побеждают только хозяева.

«Меня не удивило то, как мы сыграли сегодня. Я знал, что мы выложимся и проведем хороший матч. Мы насели на них в самом начале, забили пару голов и вышли вперед, это было ключевым моментом.

Три игры в Каролине отличались трех игр в Нью-Йорке. Я не знаю, почему. Прошу ребят играть одинаково каждый вечер», – сказал .