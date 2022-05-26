19-летний Федотов: «Следующий сезон будет заключительным в «Торпедо». Дальше буду пробовать силы в Северной Америке»

Теги Торпедо Аризона НХЛ КХЛ Илья Федотов Хоккей

Молодой хоккеист «Торпедо» заявил о желании уехать в НХЛ.

«Думаю, следующий сезон будет заключительным для меня в «Торпедо».

Дальше я буду пробовать свои силы в Северной Америке, но для этого сначала нужно выдать лучший сезон здесь.

Для меня не было удивительным, что меня высоко выбрали на драфте. Скаутским рейтингам верить нельзя», – сказал 19-летний нападающий Илья Федотов.

В прошедшем сезоне КХЛ форвард набрал 2 (2+0) очка в 35 матчах при среднем игровом времени 8 минут.

Федотов был выбран «Аризоной» во втором раунде драфта НХЛ-2021 под общим 43-м номером.

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