Ротенберг о «Кубке Черного моря»: «Турнир имеет стратегическое значение для ФХР. Предлагаем талантливым ребятам познакомиться с программой «Красная машина»

Роман Ротенберг заявил о стратегическом значении «Кубка Черного моря» для ФХР.
На турнире принимают участие четыре команды: два состава молодежной сборная России, юниорская сборная России и молодежная сборная Беларуси.
«Вчера в Сочи стартовал ежегодный хоккейный турнир «Кубок Черного моря». Для Федерации он имеет стратегическое значение.
За время турнира мы предоставляем молодым, талантливым ребятам из расширенного списка кандидатов, уникальный шанс проявить себя на уровне национальной сборной и напрямую познакомиться с программой развития молодых хоккеистов «Красная машина».
Пройдет немного времени и именно они будут представлять нашу страну на международной арене и мы делаем все, чтобы процесс адаптации в большом хоккее проходил продуктивно и комфортно.
Внимательно следим за прогрессом и развитием каждого юниора в стране», – написал первый вице-президент ФХР.