Ротенберг о «Кубке Черного моря»: «Турнир имеет стратегическое значение для ФХР. Предлагаем талантливым ребятам познакомиться с программой «Красная машина»

заявил о стратегическом значении «Кубка Черного моря» для ФХР.

На турнире принимают участие четыре команды: два состава молодежной сборная России, юниорская сборная России и молодежная сборная Беларуси.

«Вчера в Сочи стартовал ежегодный хоккейный турнир . Для Федерации он имеет стратегическое значение.

За время турнира мы предоставляем молодым, талантливым ребятам из расширенного списка кандидатов, уникальный шанс проявить себя на уровне национальной сборной и напрямую познакомиться с программой развития молодых хоккеистов «Красная машина».

Пройдет немного времени и именно они будут представлять нашу страну на международной арене и мы делаем все, чтобы процесс адаптации в большом хоккее проходил продуктивно и комфортно.

Внимательно следим за прогрессом и развитием каждого юниора в стране», – написал первый вице-президент .