Швейцария вылетела с ЧМ по хоккею 2022 в 1/4 финала, хотя победила во всех 7 матчах группы

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Швейцария покидает ЧМ-2022 по хоккею после поражения в четвертьфинале.

Сборная под руководством тренера Патрика Фишера проиграла команде США (0:3) в матче 1/4 финала турнира.

Швейцарцы нанесли 33 броска по воротам соперника. Голкипер Джереми Сваймен из «Бостона» сделал шатаут.

Напомним, что Швейцария завершила групповой этап на первом месте, выиграв все семь матчей, в том числе победив Канаду.

Для Швейцарии это третье поражение подряд в четвертьфинале на чемпионатах мира. На данной стадии команда также завершала выступления на ЧМ-2019 и ЧМ-2021.

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