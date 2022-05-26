Швейцария вылетела с ЧМ по хоккею 2022 в 1/4 финала, хотя победила во всех 7 матчах группы

покидает ЧМ-2022 по хоккею после поражения в четвертьфинале.

Сборная под руководством тренера проиграла команде США (0:3) в матче 1/4 финала турнира.

Швейцарцы нанесли 33 броска по воротам соперника. Голкипер Джереми Сваймен из «Бостона» сделал шатаут.

Напомним, что Швейцария завершила групповой этап на первом месте, выиграв все семь матчей, в том числе победив Канаду.

Для Швейцарии это третье поражение подряд в четвертьфинале на чемпионатах мира. На данной стадии команда также завершала выступления на ЧМ-2019 и ЧМ-2021.