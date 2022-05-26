Станислав Гареев: «Уровень чемпионата Финляндии как минимум не ниже, чем в КХЛ. Там нет клубов, которые играют в откат»

поделился впечатлениями от выступления в Финляндии.

– Как так получилось, что в прошедшем сезоне вы, защитник «Автомобилиста», больше сыграли в Финляндии, чем в России?

– Год для меня получился рваным, прямо перед стартом чемпионата был расторгнут контракт с , без полноценной предсезонки переехал в Екатеринбург. Но чемпионат для сложился нештатно, из-за пандемии и отмены зимнего отрезка команда лишилась шансов побороться за плей-офф.

В такой непривычной ситуации зимой принял приглашение клуба «Юкурит» из элитной финской лиги. Провел за него 14 матчей в регулярке, еще семь – в плей-офф. Доволен тем бесценным опытом, который получил в чемпионате Финляндии.

В профессиональном плане полезно почувствовать себя легионером, к которому всегда особые требования и который в каждом матче обязан держать марку.

– Что скажете о финской лиге?

– Не ожидал, что в чемпионате Финляндии такой конкурентный хоккей. Все команды в тактическом плане похожи – все бегут вперед, играют в давление. Очень динамичный хоккей, много голов, форварды в первую очередь думают об атаке, на защитников ложится большая нагрузка.

Именно поэтому финский этап в карьере, считаю, мне очень помог.

– Уровень КХЛ выше, чем финской элитной лиги?

– Наверное, у нас в КХЛ клубы-лидеры смотрятся помощнее, но в целом уровень чемпионата Финляндии как минимум не ниже, чем в КХЛ. И в Финляндии нет клубов, которые, как некоторые в КХЛ, играют в откат, – сказал защитник.