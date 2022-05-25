НХЛ осудила стрельбу в школе в Техасе. Погибли 19 детей и 2 учителя

НХЛ осудила инцидент со стрельбой в начальной школе в Техасе.

18-летний старшеклассник Сальвадор Рамос устроил стрельбу в начальной школе Робба в городе Ювалде (штат Техас).

Сообщается, что сначала Рамос тяжело ранил свою бабушку. Когда на звуки стрельбы отреагировали полицейские, преступник попытался скрыться на автомобиле, но во время погони влетел в кювет как раз рядом с начальной школой.

Рамос решил укрыться в здании, где начал стрельбу. По последним данным, погибли 19 детей и 2 учителя. Преступник был застрелен в ходе штурма здания полицией.

Эта трагедия стала самой кровопролитной в американских школах за последние 10 лет.

« осуждает акт насилия, случившийся сегодня в Ювалде. Мы скорбим вместе с семьями погибших в результате этой ужасной трагедии.

Мы разделяем их горе и поддерживаем учеников начальной школы Ювалде в предстоящие трудные месяцы», – говорится в заявлении лиги.