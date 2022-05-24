Оклад Андронова в «Локомотиве» – 65 млн рублей за сезон (Metaratings)

Стали известны детали соглашения форварда с .

Стороны подписали контракт до конца сезона-2023/24.

По данным Metaratings, окладная часть составит 65 млн рублей за сезон.

Кроме того, в контракте игрока прописан индивидуальный бонус в размере 20% от оклада.

Андронов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022).

В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 8 (6+2) очков. В плей-офф на его счету 1 (1+0) балл в 12 играх.