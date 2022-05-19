«Трактор» готов предложить 70-80 млн рублей в год Ткачеву из «Лос-Анджелеса»

проявляет интерес к российскому форварду .

Об интересе к 26-летнему Владимиру Ткачеву сообщил генеральный директор челябинского клуба .

«У нас есть интерес к любому игроку, который нас усилит в рамках наших возможностей.

находится в периметре наших интересов. Его кандидатура прорабатывается. Права на него у СКА. Нужно будет договариваться с клубом», – сказал Савин.

Журналист Дмитрий Ерыкалов добавил, что «Трактор» готов предложить Ткачеву оклад в размере 70-80 миллионов рублей в год.

В этом сезоне Ткачев провел 4 матча в НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.

В АХЛ нападающий сыграл 41 игру в регулярном чемпионате и записал на свой счет 29 (7+22) баллов. В плей-офф Ткачев набрал 6 (2+4) очков в 5 матчах.