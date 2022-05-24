Биссоннетт о Василевском: «Вау. Пропустил только 3 гола за всю серию. Он не человек»

Пол Биссонетт высоко оценил игру Андрея Василевского в серии с «Флоридой».

Российский вратарь «Тампы» отразил 151 бросок из 154 (98,05%) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-0, 2:0 в четвертом матче).

«Вау. Пропустил только 3 гола за всю серию. Он не человек», – написал бывший игрок НХЛ и ведущий подкаста Spittin’ Chiclets.

Василевский в 6-й раз сделал шатаут в матче, закрывшем серию плей-офф. Это новый рекорд НХЛ

«Тампа» переехала лучшую команду НХЛ: толстый талисман забил победный гол, Василевский поймал вообще все