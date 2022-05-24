Стэмкос о 10 подряд победах «Тампы» в сериях плей-офф: «Мы не удовлетворены. Хотим 12»

заявил, что «Тампа» хочет выиграть 12 серий плей-офф подряд.

После победы над «Флоридой» (4-0, 2:0 в четвертом матче) во втором раунде Кубка Стэнли «Лайтнинг» имеют в активе 10 подряд выигранных серий плей-офф.

Еще 2 победы могут принести команде третий подряд и титул династии.

«Без сомнений, у нас необыкновенная команда. Прелесть в том, что мы не удовлетворены. Мы хотим 12 подряд», – сказал капитан «молний».

Рекорд лиги принадлежит «Айлендерс» (19 выигранных серий подряд с 1980 по 1984 год). Затем идет «Монреаль» (13 серий с 1976 по 1980).

разделила 3-е место с «Монреалем» (10 серий с 1956 по 1960).