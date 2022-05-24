«Тампа» сыграет в серии за выход в финал Кубка Стэнли в 6-й раз за 8 сезонов.

сыграет в серии за выход в финал Кубка Стэнли в 6-й раз за 8 сезонов.

«Лайтнинг» вышли в финал Восточной конференции, обыграв «Флориду» в серии второго раунда.

Для клуба это будет 6-я серия за выход в финал Кубка Стэнли в последних 8 сезонах.

Ранее «молнии» доходили до этой стадии в 2015, 2016, 2018, 2020 (финалы Востока) и 2021 (полуфинал, так как в прошлом сезоне не было деления на конференции) годах.

В 2015, 2020 и 2021 годах «Тампа» выходила в большой финал, два последних команда выиграла.

В предыдущий раз похожий отрезок выдавал («лавины» уложились за 7 сезонов) – 1996 (Кубок Стэнли), 1997, 1999, 2000, 2001 ( ), 2002.