Хартикайнен может перейти в «Лулео»

может стать игроком шведского .

Как сообщает Expressen, клуб ведет переговоры с агентом финского нападающего.

Хартикайнен заявил, что пока не общался с представителями клубов.

«Я не разговаривал ни с одной командой. Я всем сказал, что прямо сейчас играю [на ЧМ].

Летом посмотрим, куда я поеду. Я сейчас ни о чем не думаю. Я хочу сыграть на этом чемпионате мира, а там посмотрим», – сказал нападающий сборной Финляндии.

Хартикайнен играл в за с 2013 по по 2022 год. Он покинул клуб 4 марта.