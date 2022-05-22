Хартикайнен может перейти в «Лулео»

Теему Хартикайнен может стать игроком шведского «Лулео».
Как сообщает Expressen, клуб ведет переговоры с агентом финского нападающего.
Хартикайнен заявил, что пока не общался с представителями клубов.
«Я не разговаривал ни с одной командой. Я всем сказал, что прямо сейчас играю [на ЧМ].
Летом посмотрим, куда я поеду. Я сейчас ни о чем не думаю. Я хочу сыграть на этом чемпионате мира, а там посмотрим», – сказал нападающий сборной Финляндии.
Хартикайнен играл в КХЛ за «Салават Юлаев» с 2013 по по 2022 год. Он покинул клуб 4 марта.