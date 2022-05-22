Тренер «Колорадо» Беднар назвал чистым хит Барбашева, который привел к травме Жирара

Тренер «Колорадо» назвал чистым хит против .

Защитник «Эвеланш» в результате силового приема форварда получил перелом грудины и выбыл до конца сезона.

«Оглядываясь назад, могу сказать, что это было жесткое столкновение. Их игрок поймал нашего в плохой точке.

Но честно говоря, я думаю, что это был чистый хит», – сказал после игры.

Судьи в игре не зафиксировали нарушение правил со стороны Барбашева.

Защитник «Колорадо» Жирар получил перелом грудины после хита Барбашева и выбыл до конца сезона