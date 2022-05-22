Тренер «Колорадо» Беднар назвал чистым хит Барбашева, который привел к травме Жирара

Тренер «Колорадо» назвал чистым хит Ивана Барбашева против Самуэля Жирара.
Защитник «Эвеланш» в результате силового приема форварда «Сент-Луиса» получил перелом грудины и выбыл до конца сезона.
«Оглядываясь назад, могу сказать, что это было жесткое столкновение. Их игрок поймал нашего в плохой точке.
Но честно говоря, я думаю, что это был чистый хит», – сказал Джаред Беднар после игры.
Судьи в игре не зафиксировали нарушение правил со стороны Барбашева.
Защитник «Колорадо» Жирар получил перелом грудины после хита Барбашева и выбыл до конца сезона