Тренер «Колорадо» Беднар назвал чистым хит Барбашева, который привел к травме Жирара

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Тренер «Колорадо» назвал чистым хит Ивана Барбашева против Самуэля Жирара

Защитник «Эвеланш» в результате силового приема форварда «Сент-Луиса» получил перелом грудины и выбыл до конца сезона. 

«Оглядываясь назад, могу сказать, что это было жесткое столкновение. Их игрок поймал нашего в плохой точке.

Но честно говоря, я думаю, что это был чистый хит», – сказал Джаред Беднар после игры. 

Судьи в игре не зафиксировали нарушение правил со стороны Барбашева. 

Защитник «Колорадо» Жирар получил перелом грудины после хита Барбашева и выбыл до конца сезона

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