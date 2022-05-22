Защитник «Колорадо» Жирар получил перелом грудины после хита Барбашева и выбыл до конца сезона

Защитник получил перелом грудины после хита Барбашева.

24-летний защитник выбыл до конца сезона.

Жирар получил травму в начале третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с (5:2, 2-1), когда форвард «блюзменов» атаковал его силовым приемом за воротами.

Канадец покинул лед с посторонней помощью и был доставлен в больницу. Судьи не зафиксировали нарушение правил со стороны россиянина.

В 67 матчах регулярного чемпионата Жирар набрал 28 (5+23) очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 21:38.

В 7 матчах в текущем розыгрыше Кубка Стэнли у него 3 (1+2) балла.