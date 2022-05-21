Генменеджер «Динамо» о лимите: «Не видим никаких проблем, если надо играть только российскими хоккеистами»

сообщил, что пока не ведет активной работы с иностранными игроками.

– Будете искать новичков среди легионеров? Или пока закрываете для себя эту тему с учетом обстановки в мире?

– Пока легионерская тема неясна. Невозможно сказать, что будет через месяц или два. Но на данный момент активных работ по легионерам не ведем.

– Есть попытки вернуть тех легионеров, которые уехали весной?

– Мы разговариваем. И с на связи, и с ′Деллом. Я бы сказал, что они проявляют интерес, но достаточно осторожно. Сами понимаем, какое общественное мнение в Европе. Поэтому пока, если можно так выразиться, на паузе и мы, и они. Активной работы с иностранцами пока не ведем.

– 19 мая председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил о планах ужесточить лимит на легионеров с сезона-2023/24 с пяти иностранцев до трех. Какое у вас отношение к этому вопросу?

– Сложно сказать. Если честно, мы с руководством предварительно обсуждали это. Может, это такое время перемен настало. И это может быть к лучшему. Наступит время проявить себя молодежи, что даст шанс нашему хоккею в целом перезагрузиться. Но это будет зависеть от некоторых объективных моментов: как будет выступать сборная, в каких турнирах она будет принимать участие, будем ли мы изолированы.

Конечно, легионеры придают чемпионату определенный статус и уровень. Но мы также не видим никаких проблем, если надо играть только российскими хоккеистами, – сказал генменеджер московского «Динамо».