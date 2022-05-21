Генменеджер «Динамо» о лимите: «Не видим никаких проблем, если надо играть только российскими хоккеистами»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Сопин КХЛ Эрик О′Делл Динамо Оскар Линдберг лимит на легионеров Хоккей

Алексей Сопин сообщил, что «Динамо» пока не ведет активной работы с иностранными игроками.

– Будете искать новичков среди легионеров? Или пока закрываете для себя эту тему с учетом обстановки в мире?

– Пока легионерская тема неясна. Невозможно сказать, что будет через месяц или два. Но на данный момент активных работ по легионерам не ведем.

– Есть попытки вернуть тех легионеров, которые уехали весной?

– Мы разговариваем. И с Оскаром Линдбергом на связи, и с Эриком О′Деллом. Я бы сказал, что они проявляют интерес, но достаточно осторожно. Сами понимаем, какое общественное мнение в Европе. Поэтому пока, если можно так выразиться, на паузе и мы, и они. Активной работы с иностранцами пока не ведем.

– 19 мая председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил о планах ужесточить лимит на легионеров с сезона-2023/24 с пяти иностранцев до трех. Какое у вас отношение к этому вопросу?

– Сложно сказать. Если честно, мы с руководством предварительно обсуждали это. Может, это такое время перемен настало. И это может быть к лучшему. Наступит время проявить себя молодежи, что даст шанс нашему хоккею в целом перезагрузиться. Но это будет зависеть от некоторых объективных моментов: как будет выступать сборная, в каких турнирах она будет принимать участие, будем ли мы изолированы.

Конечно, легионеры придают чемпионату определенный статус и уровень. Но мы также не видим никаких проблем, если надо играть только российскими хоккеистами, – сказал генменеджер московского «Динамо».

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