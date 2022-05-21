Генменеджер «Динамо» о бюджете: «Были сезоны, в которые вкладывались большие деньги, но ничего не выигрывалось. Решили перезагрузиться»

Теги Алексей Сопин Вячеслав Войнов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Динамо деньги потолок зарплат Хоккей

Алексей Сопин высказался об оптимизации бюджета «Динамо».

– В клубе радикальные перемены. Как будет выглядеть команда в следующем сезоне? Можно ли говорить о возврате к временам, когда вы в качестве игрока брали Кубок Гагарина-2013 с отсутствием ярко выраженных звезд, с равными звеньями?

– Я бы не сказал, что это возвращение к какому-то стилю. Просто есть план оптимизации финансовых средств, которые тратятся на команду. Соответственно, текущая мировая ситуация дает нам шанс пойти на омоложение, дать ребятам помоложе шанс проявить себя.

В последние десять лет мы не проходили дальше второго раунда плей-офф. При разных финансовых вложениях, при разных сочетаниях хоккеистов. Может быть, это как раз нам такой звонок и отмашка на обновления.

Думаю, команда будет показывать качественный, хороший хоккей. Все-таки я считаю, что средний уровень у нас достаточно высокий. Плюс будут еще усиления. Трансферная работа в самом разгаре. Будем играть на хороший результат.

– Можно ли изменение концепции развития «Динамо» называть выравниванием состава по зарплатам, чтобы не было звезд калибра Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, которым платили значительно больше, чем остальным?

– Нет, тут дело не в этом. Нет смысла в выравнивании. Да, мы хотим оптимизировать в первую очередь платежку. Было несколько сезонов, в которые вкладывались большие деньги. Был акцент на результат, на победу в Кубке Гагарина, но это, к сожалению, не оправдало себя. КПД оказался нулевой.

Деньги вкладывались, хоккеисты были, но ничего не выигрывалось. Поэтому решили перезагрузиться. Есть определенные реформы, которые нам предстоят. Думаю, должно все получиться.

– Насколько это значительная оптимизация? Насколько вы будете сейчас далеко от потолка зарплат в 900 млн рублей?

– Наверное, сейчас не совсем корректно говорить, какая конкретная сумма платежной ведомости у нас будет. Комплектование еще идет. Нельзя сказать, что мы совсем уходим на уровень низкобюджетных, «бедных» клубов, – сказал генменеджер московского «Динамо».

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