Генменеджер «Динамо» о бюджете: «Были сезоны, в которые вкладывались большие деньги, но ничего не выигрывалось. Решили перезагрузиться»

высказался об оптимизации бюджета «Динамо».

– В клубе радикальные перемены. Как будет выглядеть команда в следующем сезоне? Можно ли говорить о возврате к временам, когда вы в качестве игрока брали Кубок Гагарина-2013 с отсутствием ярко выраженных звезд, с равными звеньями?

– Я бы не сказал, что это возвращение к какому-то стилю. Просто есть план оптимизации финансовых средств, которые тратятся на команду. Соответственно, текущая мировая ситуация дает нам шанс пойти на омоложение, дать ребятам помоложе шанс проявить себя.

В последние десять лет мы не проходили дальше второго раунда плей-офф. При разных финансовых вложениях, при разных сочетаниях хоккеистов. Может быть, это как раз нам такой звонок и отмашка на обновления.

Думаю, команда будет показывать качественный, хороший хоккей. Все-таки я считаю, что средний уровень у нас достаточно высокий. Плюс будут еще усиления. Трансферная работа в самом разгаре. Будем играть на хороший результат.

– Можно ли изменение концепции развития «Динамо» называть выравниванием состава по зарплатам, чтобы не было звезд калибра и , которым платили значительно больше, чем остальным?

– Нет, тут дело не в этом. Нет смысла в выравнивании. Да, мы хотим оптимизировать в первую очередь платежку. Было несколько сезонов, в которые вкладывались большие деньги. Был акцент на результат, на победу в Кубке Гагарина, но это, к сожалению, не оправдало себя. КПД оказался нулевой.

Деньги вкладывались, хоккеисты были, но ничего не выигрывалось. Поэтому решили перезагрузиться. Есть определенные реформы, которые нам предстоят. Думаю, должно все получиться.

– Насколько это значительная оптимизация? Насколько вы будете сейчас далеко от потолка зарплат в 900 млн рублей?

– Наверное, сейчас не совсем корректно говорить, какая конкретная сумма платежной ведомости у нас будет. Комплектование еще идет. Нельзя сказать, что мы совсем уходим на уровень низкобюджетных, «бедных» клубов, – сказал генменеджер московского .