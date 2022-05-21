Макдэвид набрал 2+ очка в 8 из 9 матчей в текущем плей-офф и повторил рекорд Ситтлера 1977 года

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Коннор Макдэвид набрал 2+ очка в 8 из 9 матчей в текущем плей-офф, это рекорд НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» забил и сделал результативную передачу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Калгари» (5:3, 1-1). 

На его счету стало 20 (6+14) очков в 9 матчах текущего плей-офф. В 8 из 9 матчей Макдэвид набирал по 2+ очка. 

Это повторение рекорда НХЛ для такого стартового отрезка в плей-офф. Его установил Дэррил Ситтлер в 1977 году, выступая за «Торонто». 

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Макдэвид набрал 20 очков в 9 матчах в этом плей-офф. Быстрее всех за 30 лет – в 1992 году у Лемье было 22 в 9

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