Гецлаф, Нерс и Суббан – претенденты на «Кинг Клэнси Трофи»

определила кандидатов на «Кинг Клэнси Трофи».

Это награда, вручаемая игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

В тройку финалистов включены следующие игроки: ( ), ( ) и («Нью-Джерси»).

37-летний Гецлаф набрал 36 (3+33) очков в 56 матчах чемпионата НХЛ. Канадец объявил о завершении игровой карьеры после этого сезона.

Форвард также проявил себя в обществе: он помог создать программу, которая предлагает начинающим хоккеистам возможность бесплатно получить хоккейную экипировку. Гецлаф также спонсирует дополнительную инициативу, в рамках которой любой ребенок, завершивший программу «Learn to Play», а затем записавшийся для участия во внутренней лиге, получает бесплатный комплект экипировки. На сегодняшний день в этой программе приняли участие 18 тысяч детей, а Гецлаф помог обеспечить 9,5 тысяч из них полным набором хоккейной экипировки.

Нерс отметился 35 (9+26) баллами в 71 матче регулярного чемпионата.

Защитник «Эдмонтона» уделяет особое внимание инициативам, посвященным иммигрантам и молодежи коренных народов, их доступу к образованию, наставничеству, а также расовой и социальной справедливости. Нерс также предлагает детям из наиболее социально незащищенных слоев населения возможность посетить игру «Ойлерс» и встретиться с хоккеистами.

Суббан набрал 22 (5+17) очков в 77 играх сезона. Защитник включен в данную номинацию в третий раз подряд.

Запущенный в 2014 году фонд Суббана стремится внести позитивные изменения, создав сообщество людей, увлеченных помощью детям по всему миру.