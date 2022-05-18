У 4 россиян «Сент-Луиса» 0 очков и 2 броска в створ на всех в 1-м матче серии с «Колорадо»

Теги Кубок Стэнли Сент-Луис Колорадо НХЛ Владимир Тарасенко Павел Бучневич Иван Барбашев Алексей Торопченко Хоккей

У 4 россиян «Сент-Луиса» 2 броска в створ на всех в 1-м матче серии с «Колорадо».

Российские нападающие «Блюз» – Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Алексей Торопченко – остались без очков в первом матче серии с «Колорадо» (2:3 ОТ, 0-1) во втором раунде Кубка Стэнли. 

На четверых у них набралось только 2 броска в створ (по одному у Барбашева и Торопченко). 

Бучневич (21:43, «минус 2») отметился 3 силовыми приемами, 4 блоками и 2 перехватами. 

Барбашев (13:54, «0») применил 4 силовых приема и выиграл 1 вбрасывание из 5 (20%). 

Тарасенко (18:44, «минус 1») отметился 2 силовыми приемами. 

Торопченко (8:48, «0») применил 1 силовой прием. 

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