ЧМ по хоккею 2022. Результаты матчей пятого игрового дня 17 мая

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В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

В пятый игровой день Чехия уступила Австрии (1:2 Б) по буллитам, Дания выиграла у Италии (2:1), Швеция забросила шесть шайб в ворота Великобритании (6:0), Швейцария одержала победу над Казахстаном (3:2).

Чемпионат мира-2022

Группа А

Италия – Дания – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Швейцария – Казахстан – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Группа B

Чехия – Австрия – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Швеция – Великобритания – 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Расписание чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Статистика чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

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