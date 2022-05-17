Евгений Малкин: «Хочу играть года 3-4. Деньги не имеют большого значения, но у меня есть семья, хочу для них хорошего будущего»

сообщил, что хочет играть еще 3 или 4 года.

«Я считаю, что я по-прежнему хороший игрок, и я считаю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Надеюсь, мы подпишем хорошее соглашение.

Прямо сейчас я могу сказать только то, что хочу играть года 3 или 4. Деньги не имеют большого значения, но у меня есть семья, у меня есть родители, я хочу для них хорошего будущего», – сказал форвард клуба НХЛ.

Срок соглашения игрока с истекает 1 июля.

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